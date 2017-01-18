Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
ЦРУ рассекретило 12 млн страниц документов http://www.segodnya.ua/img/article/7892/74_main.1484726702.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/74_tn.1484726702.jpg Мир Ранее секретная информация теперь станет достоянием общественности и любой человек сможет получить к ней доступ

ЦРУ рассекретило 12 млн страниц документов

Сегодня, 10:05

Ранее секретная информация теперь станет достоянием общественности и любой человек сможет получить к ней доступ

ЦРУ рассекретила документы. Фото: AFP
ЦРУ рассекретила документы. Фото: AFP

Центральное разведывательное управление США опубликовало более 12 миллионов страниц доселе секретных документов за период с 1940-х до 1990-х годов, говорится на сайте ЦРУ.

В разведке отмечают, что ранее секретная информация теперь станет достоянием общественности и любой человек сможет получить к ней доступ.

"Доступ к этой исторически значимой коллекции больше не ограничивается географией. Американская общественность может получить доступ к этим документам, не выходя из дома", – отметил директор управления информацией ЦРУ Джозеф Ламберт.

Отмечается, что в опубликованных документах пойдет речь о событиях холодной войны, работы ЦРУ во время войны во Вьетнаме, проект тоннеля в Берлине, как потерпел крушение американский секретный самолет-разведчик U-2 на Советским Союзом. Кроме того, любители фантастики смогут ознакомиться с информацией о наблюдениях за НЛО, а также о программе "Звездные врата", которая исследовала возможные психические способности человека.

Напомним, летом 2016 года власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса по терактам 11 сентября 2001 года. В обнародованном разделе содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. В нем называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.
США, ЦРУ, документы, информация

Вы сейчас просматриваете новость "ЦРУ рассекретило 12 млн страниц документов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Джон Бреннан, фото peoples.ru

Глава ЦРУ посоветовал Трампу следить за языком

15 Января, 23:55

Джон Бреннан назвал публичные заявления избранного президента США не отвечающими национальным интересам

Политика

Майк Помпео. Фото: AFP

Будущий глава ЦРУ: Россия вторглась в Украину

13 Января, 06:51

Майкл Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину

Мир

Эмблема Центрального разведывательного управления США. Фото: AFP

Кандидат на пост главы ЦРУ высказал свое мнение о кибератаках из России

12 Января, 18:48

Мнение руководства американской разведки о российских хакерах при переходе управления страной от Барака Обамы к Дональду Трампу может и не измениться

Мир

Джон Бреннан. Фото: ru.wikipedia.org

В ЦРУ рассказали, почему из-за Трампа безопасность США под угрозой

10 Января, 09:31

Бреннан считает, что американским лидерам нужно больше доверять разведке, которая может помочь президенту поддерживать безопасность в стране 

Мир

Солдат в Ираке. Фото: AFP

В ЦРУ признали, что вывод американских войск из Ирака помог созданию ИГ

10 Января, 08:40

История была бы другой, если бы в 2003-м Обама не отдал приказ, считают в американской разведке

Мир

Фото: polska-kaliningrad.ru

ФБР и ЦРУ пришли к единым выводам в отношении вмешательства РФ в выборы в США

17 Декабря 2016, 03:29

Российские хакеры действовали в интересах Трампа, говорится в письме директора ЦРУ Джона Бреннана агентам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.