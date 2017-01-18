ЦРУ рассекретило 12 млн страниц документов

Ранее секретная информация теперь станет достоянием общественности и любой человек сможет получить к ней доступ

Центральное разведывательное управление США опубликовало более 12 миллионов страниц доселе секретных документов за период с 1940-х до 1990-х годов, говорится на сайте ЦРУ.

В разведке отмечают, что ранее секретная информация теперь станет достоянием общественности и любой человек сможет получить к ней доступ.

"Доступ к этой исторически значимой коллекции больше не ограничивается географией. Американская общественность может получить доступ к этим документам, не выходя из дома", – отметил директор управления информацией ЦРУ Джозеф Ламберт.

Отмечается, что в опубликованных документах пойдет речь о событиях холодной войны, работы ЦРУ во время войны во Вьетнаме, проект тоннеля в Берлине, как потерпел крушение американский секретный самолет-разведчик U-2 на Советским Союзом. Кроме того, любители фантастики смогут ознакомиться с информацией о наблюдениях за НЛО, а также о программе "Звездные врата", которая исследовала возможные психические способности человека.

Напомним, летом 2016 года власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса по терактам 11 сентября 2001 года. В обнародованном разделе содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. В нем называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.