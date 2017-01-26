ЦРУ рассекретило документ о столкновении подлодок США и СССР

Разведка США обнародовала секретный документ от ноября 1977 года, в котором рассказывается о столкновении американской и советской подлодок у берегов Шотландии

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало на своем сайте секретный документ, в котором говорится о столкновении более 40 лет назад двух атомных подводных лодок у западного побережья Шотландии. Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению, речь идет о столкновении американской и советской подлодок.

Как говорится в рассекреченном документе, телеграмма с пометкой "секретно" была отправлена Генри Киссинджеру, который тогда занимал пост Госсекретаря США.

"Мы только что получили сообщение из Пентагона, что одна из наших подводных лодок столкнулась с советской подводной лодкой", – сказано в телеграмме, отправленной советником президента по национальной безопасности Брентом Скоукрофтом.

Из документа следует, что столкновение произошло в ноябре 1974 года возле базы ВМС США Холи-Лох в водах Шотландии.

В телеграмме сказано, что американская подводная лодка типа "Джеймс Мэдисон" (англ. James Madison class SSBN) столкнулась с советской на выходе из базы Холи-Лох.

"Обе подводные лодки всплыли, советская подлодка затем погрузилась снова. Пока данных о степени ущерба нет. Будет держать вас в курсе", – гласит текст телеграммы.

Подводная лодка James Madison (SSBN-627) – некоторые источники указывают, что именно она столкнулась с советской подлодкой К-306 проекта 671.Фото: wikipedia.org

Подводные лодки типа "Джеймс Мэдисон" – серия из 10 американских стратегических атомных подводных лодок. Такие лодки несли баллистическую ракету подводного базирования "Поларис А3".

Строительство 10 лодок типа "Джеймс Мэдисон" было одобрено 19 июля 1961 года президентом США Джоном Кеннеди. Постройка велась в 1962-1964 годах.

На лодках расположены 16 ракетных шахт. Баллистическая ракета "Поларис А3" проходила толщу воды до 30 метров и на высоте около 10 метров над поверхностью воды включала маршевый двигатель. Все 16 ракет могли быть запущены за 16 минут.

На всех лодках такого типа в период с марта 1971 по апрель 1972 года была произведена замена ракет на "Посейдон С3".

Шесть лодок этого типа с октября 1979 года прошли перевооружение и были оснащены ракетами "Трайдент 1-С4".