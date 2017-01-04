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ЦРУ разберется с вмешательством российских хакеров в президентские выборы в США http://www.segodnya.ua/img/article/7854/53_main.1483515578.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/53_tn.1483515578.jpg Мир Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки

ЦРУ разберется с вмешательством российских хакеров в президентские выборы в США

Сегодня, 09:32

Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о готовящемся ЦРУ докладе, посвященном вмешательству России в президентские выборы в США, сообщает BBC.

Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".

Избранный президент США Дональд Трамп в ночь на среду также прокомментировал готовящийся доклад. В своем официальном Twitter Трамп прокомментировал перенос его презентации Бараку Обаме. "Доклад "разведки" о так называемых "хакерских атаках России" откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!" – написал Трамп.

Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибершпионаже – в частности во взломе серверов комитета партии Демократов – уже несколько месяцев. В октябре спецслужбы США официально обвинили Россию в кибератаках на американские политические структуры. Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.
россия, США, хакеры, дональд трамп

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