ЦРУ разберется с вмешательством российских хакеров в президентские выборы в США

Глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о готовящемся ЦРУ докладе, посвященном вмешательству России в президентские выборы в США, сообщает BBC.



Доклад будет представлять собой "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия".



Избранный президент США Дональд Трамп в ночь на среду также прокомментировал готовящийся доклад. В своем официальном Twitter Трамп прокомментировал перенос его презентации Бараку Обаме. "Доклад "разведки" о так называемых "хакерских атаках России" откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!" – написал Трамп.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!