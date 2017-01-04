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"Дакар"-2017: Леб выиграл гонку внедорожников, Прайс успешно защищает титул http://www.segodnya.ua/img/article/7854/51_main.1483483175.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/51_tn.1483483175.jpg Мир КАМАЗ впервые вошел в тройку призеров в классе грузовиков, голландец ван ден Бринк возглавил генеральную класификацию

"Дакар"-2017: Леб выиграл гонку внедорожников, Прайс успешно защищает титул

Сегодня, 00:39

КАМАЗ впервые вошел в тройку призеров в классе грузовиков, голландец ван ден Бринк возглавил генеральную класификацию

Фото twitter.com/dakar
Фото twitter.com/dakar

Состоялся второй этап 39-го ралли-рейда "Дакар"-2017. Гонщики стартовали из аргентинского города Ресистенсия и финишировали в Сан-Мигель-де-Тукумане. Спецучасток гонки составила 275 км (284 км для грузовиков), а вся протяжность – 803 км (812 км для грузовиков).

Первую победу в текущих соревнованиях самый титулованный раллист за всю историю Себастьен Леб, сразу же возглавив общий зачет. Так же первую поеду одержал победитель "Дакар"-2016 мотоциклист Тоби Прайс. Он также вышел в лидеры общего зачета.

Следующий этап возьмет старт 4 января. Гонщики из Сан-Мигель-де-Тукумана отправятся в Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Общая продолжительность трассы – 780 км, для грузовиков – 757 км. Спецучасток составит 364, для грузовиков -199 км.

Результаты 2-го этапа "Дакар"-2017:

Мотоциклы:

1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 02:37:32
2. Маттиас Уолкнер (Австрия, КТМ) – + 00:03:22
3. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") – + 00:03:51

Квадроциклы:

1. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") – 03:14:29
2. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, "Ямаха") – + 00:01:59
3. Аксель Дутри (Франция, Ямаха) – + 00:05:31

Внедорожники:

1. Себастьен Леб/Даниэль Элена (Франция, "Пежо") – 02:06:55
2. Нассер Аль-Аттия/Матье Бомель (Катар/Франция, "Тойота") – + 00:01:23
3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания, "Пежо") – + 00:02:18

Мотовездеходы:

1. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") – 03:46:58
2. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") – + 00:58:18
3. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") – + 02:07:27

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, "Рено") – 02:37:08
2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – + 00:02:03
3. Питер Верслюис (Голландия, МАН) – + 00:02:52

Итоговый зачет после двух этапов:

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
МОТОЦИКЛЫ
1 T. PRICE (AUS) KTM 003:07:17 0:00:00
2 P. GONCALVES (PRT) HONDA 003:10:11 0:02:54 0:00:00
3 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 003:10:40 0:03:23 0:00:00
КВАДРОЦИКЛЫ
1 P. COPETTI (ARG) YAMAHA 003:49:06 0:00:00
2 M. MEDEIROS (BRA) YAMAHA 003:53:26 0:04:20 0:00:00
3 A. DUTRIE (FRA) YAMAHA 003:54:47 0:05:41 0:00:00
ВНЕДОРОЖНИКИ
1 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 002:33:31  - 0:00:00
2 N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA 002:33:59 0:00:28 0:00:00
3 C. SAINZ (ESP) PEUGEOT 002:35:27 0:01:56 0:00:00
МОТОВЕЗДЕХОДЫ
1 M. RUIJIN (CHN) POLARIS 004:26:29  - 0:00:00
2 L. DONGSHENG (CHN) POLARIS 005:21:53 0:55:24 1:00:00
3 L. TORRES (BRA) POLARIS  006:29:50  02:03:21  1:00:00
ГРУЗОВИКИ
1 M. VAN DEN BRINK (NLD) RENAULT 003:07:33  - 0:00:00
2 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 003:10:42 0:03:09 0:00:00
3 M. KOLOMY (CZE) TATRA 003:10:44 0:03:11 0:00:00

автоспорт, ралли Дакар, Себастьен Леб

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