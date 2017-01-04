"Дакар"-2017: Леб выиграл гонку внедорожников, Прайс успешно защищает титул
КАМАЗ впервые вошел в тройку призеров в классе грузовиков, голландец ван ден Бринк возглавил генеральную класификацию
Состоялся второй этап 39-го ралли-рейда "Дакар"-2017. Гонщики стартовали из аргентинского города Ресистенсия и финишировали в Сан-Мигель-де-Тукумане. Спецучасток гонки составила 275 км (284 км для грузовиков), а вся протяжность – 803 км (812 км для грузовиков).
Первую победу в текущих соревнованиях самый титулованный раллист за всю историю Себастьен Леб, сразу же возглавив общий зачет. Так же первую поеду одержал победитель "Дакар"-2016 мотоциклист Тоби Прайс. Он также вышел в лидеры общего зачета.
Следующий этап возьмет старт 4 января. Гонщики из Сан-Мигель-де-Тукумана отправятся в Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Общая продолжительность трассы – 780 км, для грузовиков – 757 км. Спецучасток составит 364, для грузовиков -199 км.
Результаты 2-го этапа "Дакар"-2017:
Мотоциклы:
1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 02:37:32
2. Маттиас Уолкнер (Австрия, КТМ) – + 00:03:22
3. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") – + 00:03:51
Квадроциклы:
1. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") – 03:14:29
2. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, "Ямаха") – + 00:01:59
3. Аксель Дутри (Франция, Ямаха) – + 00:05:31
Внедорожники:
1. Себастьен Леб/Даниэль Элена (Франция, "Пежо") – 02:06:55
2. Нассер Аль-Аттия/Матье Бомель (Катар/Франция, "Тойота") – + 00:01:23
3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания, "Пежо") – + 00:02:18
Мотовездеходы:
1. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") – 03:46:58
2. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") – + 00:58:18
3. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") – + 02:07:27
Грузовики:
1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, "Рено") – 02:37:08
2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – + 00:02:03
3. Питер Верслюис (Голландия, МАН) – + 00:02:52
Итоговый зачет после двух этапов:
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|Разница
|Штраф
|МОТОЦИКЛЫ
|1
|T. PRICE (AUS)
|KTM
|003:07:17
|-
|0:00:00
|2
|P. GONCALVES (PRT)
|HONDA
|003:10:11
|0:02:54
|0:00:00
|3
|S. SUNDERLAND (GBR)
|KTM
|003:10:40
|0:03:23
|0:00:00
|КВАДРОЦИКЛЫ
|1
|P. COPETTI (ARG)
|YAMAHA
|003:49:06
|-
|0:00:00
|2
|M. MEDEIROS (BRA)
|YAMAHA
|003:53:26
|0:04:20
|0:00:00
|3
|A. DUTRIE (FRA)
|YAMAHA
|003:54:47
|0:05:41
|0:00:00
|ВНЕДОРОЖНИКИ
|1
|S. LOEB (FRA)
|PEUGEOT
|002:33:31
|-
|0:00:00
|2
|N. AL-ATTIYAH (QAT)
|TOYOTA
|002:33:59
|0:00:28
|0:00:00
|3
|C. SAINZ (ESP)
|PEUGEOT
|002:35:27
|0:01:56
|0:00:00
|МОТОВЕЗДЕХОДЫ
|1
|M. RUIJIN (CHN)
|POLARIS
|004:26:29
|-
|0:00:00
|2
|L. DONGSHENG (CHN)
|POLARIS
|005:21:53
|0:55:24
|1:00:00
|3
|L. TORRES (BRA)
|POLARIS
|006:29:50
|02:03:21
|1:00:00
|ГРУЗОВИКИ
|1
|M. VAN DEN BRINK (NLD)
|RENAULT
|003:07:33
|-
|0:00:00
|2
|D. SOTNIKOV (RUS)
|KAMAZ
|003:10:42
|0:03:09
|0:00:00
|3
|M. KOLOMY (CZE)
|TATRA
|003:10:44
|0:03:11
|0:00:00
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