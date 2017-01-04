"Дакар"-2017: Леб выиграл гонку внедорожников, Прайс успешно защищает титул

Состоялся второй этап 39-го ралли-рейда "Дакар"-2017. Гонщики стартовали из аргентинского города Ресистенсия и финишировали в Сан-Мигель-де-Тукумане. Спецучасток гонки составила 275 км (284 км для грузовиков), а вся протяжность – 803 км (812 км для грузовиков).

Первую победу в текущих соревнованиях самый титулованный раллист за всю историю Себастьен Леб, сразу же возглавив общий зачет. Так же первую поеду одержал победитель "Дакар"-2016 мотоциклист Тоби Прайс. Он также вышел в лидеры общего зачета.

Следующий этап возьмет старт 4 января. Гонщики из Сан-Мигель-де-Тукумана отправятся в Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Общая продолжительность трассы – 780 км, для грузовиков – 757 км. Спецучасток составит 364, для грузовиков -199 км.

Результаты 2-го этапа "Дакар"-2017:

Мотоциклы:

1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 02:37:32

2. Маттиас Уолкнер (Австрия, КТМ) – + 00:03:22

3. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") – + 00:03:51

Квадроциклы:

1. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") – 03:14:29

2. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, "Ямаха") – + 00:01:59

3. Аксель Дутри (Франция, Ямаха) – + 00:05:31

Внедорожники:

1. Себастьен Леб/Даниэль Элена (Франция, "Пежо") – 02:06:55

2. Нассер Аль-Аттия/Матье Бомель (Катар/Франция, "Тойота") – + 00:01:23

3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания, "Пежо") – + 00:02:18

Мотовездеходы:

1. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") – 03:46:58

2. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") – + 00:58:18

3. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") – + 02:07:27

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, "Рено") – 02:37:08

2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – + 00:02:03

3. Питер Верслюис (Голландия, МАН) – + 00:02:52

Итоговый зачет после двух этапов: