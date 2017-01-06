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"Дакар"-2017 лишился еще одного победителя http://www.segodnya.ua/img/article/7860/15_main.1483707036.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/15_tn.1483707036.jpg Мир Карлос Сайнс-старший не сможет продолжить гонку из-за поломки автомобиля

"Дакар"-2017 лишился еще одного победителя

Сегодня, 14:50

Карлос Сайнс-старший не сможет продолжить гонку из-за поломки автомобиля

Карлос Сайнз. Фото AFP
Карлос Сайнз. Фото AFP

Победитель ралли-рейда "Дакар" 2010 года испанец Карлос Сайнс-старший снялся с "Дакара"-2017 после аварии на четвертом этапе, сообщается на официальном сайте команды гонщика Peugeot.

В четверг автомобиль Сайнса вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. После осмотра автомобиля техническим персоналом был сделан вывод, что починить машину в отведенное время не удастся.

"Мы опустошены из-за снятия. Мы работали в хорошем темпе со старта ралли, наш автомобиль заметно прибавил по сравнению с машиной прошлого года. Я разочарован, что уже не смогу ничего извлечь из этого", – сказал Сайнс.

После третьего этапа "Дакара"-2017 двукратный чемпион мира по ралли Сайнс занимал второе место в зачете автомобилей.

Напмоним, ранее из-за различных проблем "Дакар"-2017 покинули действующий победитель в классе мотоциклы Тоби Прайс, а также двукратный победитель на внедорожниках Нассер Аль-Аттия.
автоспорт, ралли Дакар, Карлос Сайнс

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Источник:

Р-спорт

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