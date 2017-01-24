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Далай-лама надеется на союз Трампа и Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7910/97_main.1485217351.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/97_tn.1485217351.jpg Мир Тибетский духовный лидер подчеркнул, что мир нуждается в лидерах, которые способны сочувствовать

Далай-лама надеется на союз Трампа и Путина

Сегодня, 07:30

Тибетский духовный лидер подчеркнул, что мир нуждается в лидерах, которые способны сочувствовать

Далай-лама. Фото из открытых источников
Далай-лама. Фото из открытых источников

Далай-лама надеется, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут вместе работать для мира во всем мире.

Выступая в Нью-Дели, тибетский духовный лидер подчеркнул, что мир нуждается в таких лидерах, которые способны сочувствовать. Он выразил мнение, что общество движется навстречу миру и "ненасилию", и потому надеется на союз Трампа и Путина, пишет "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, ранее далай-лама заявлял о своей надежде встретиться с Трампом сразу после его инаугурации.

"Думаю, что существуют определенные проблемы с визитом в США, поэтому я поеду туда, чтобы встретиться с новым президентом", — приводит слова монаха агентство Reuters.
Путин, Далай-лама, трамп, дональд трамп

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