Далай-лама надеется на союз Трампа и Путина

Тибетский духовный лидер подчеркнул, что мир нуждается в лидерах, которые способны сочувствовать

Далай-лама надеется, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут вместе работать для мира во всем мире.

Выступая в Нью-Дели, тибетский духовный лидер подчеркнул, что мир нуждается в таких лидерах, которые способны сочувствовать. Он выразил мнение, что общество движется навстречу миру и "ненасилию", и потому надеется на союз Трампа и Путина, пишет "Лайф" со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, ранее далай-лама заявлял о своей надежде встретиться с Трампом сразу после его инаугурации.

"Думаю, что существуют определенные проблемы с визитом в США, поэтому я поеду туда, чтобы встретиться с новым президентом", — приводит слова монаха агентство Reuters.