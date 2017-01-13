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Дания вынуждена увеличить военные расходы из-за действий России – Минобороны страны http://www.segodnya.ua/img/article/7881/34_main.1484330400.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/34_tn.1484330400.jpg Мир Министр обороны дании отметил, что при этом страна не может позволить себе увеличить расходы на оборонку до 2% ВВП

Дания вынуждена увеличить военные расходы из-за действий России – Минобороны страны

Сегодня, 19:59

Министр обороны дании отметил, что при этом страна не может позволить себе увеличить расходы на оборонку до 2% ВВП

Дания обеспокоена российскими &quot;Искандерами&quot; в Калининградской области. Фото: pravda.ru
Дания обеспокоена российскими "Искандерами" в Калининградской области. Фото: pravda.ru

Дания планирует увеличить военные расходы в связи с размещением Россией ракетных систем в Калининградской области, что воспринимается датским правительством как потенциальная угроза, заявил в пятницу глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен.

"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск", – сказал министр в интервью местной газете "Берлингске".

При этом он заявил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% от ВВП.

"Мы испытываем колоссальное давление как от администрации Обамы, и, как мы понимаем, от будущей администрации президента Трампа (с требованием) повысить расходы до 2%", – отметил министр.

В декабре правительство Дании предложило рамках миссии НАТО направить 200 своих военнослужащих в Эстонию.

Напомним, в Калининградской области России состоялось размещение новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевод на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".

В США заявили, что возможное расположение Россией зенитно-ракетных систем С-400 и ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области является дестабилизирующим фактором для безопасности Европы, и призвали воздержаться от действий, не соответствующих укреплению безопасности в евроатлантическом регионе.
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Источник:

Интерфакс

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