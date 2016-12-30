Дарья Домрачева попала в состав сборной Беларуси на Кубок мира
Биатлонистка еще не выступала в соревнованиях после рождения дочери
Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
В него вошла трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Напомним, что спортсменка летом вышла замуж за Оле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре у них родилась дочь.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.
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