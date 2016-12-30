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Дарья Домрачева попала в состав сборной Беларуси на Кубок мира http://www.segodnya.ua/img/article/7848/37_main.1483123794.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/37_tn.1483123794.jpg Мир Биатлонистка еще не выступала в соревнованиях после рождения дочери

Дарья Домрачева попала в состав сборной Беларуси на Кубок мира

Сегодня, 20:45

Биатлонистка еще не выступала в соревнованиях после рождения дочери

Дарья Домрачева. Фото AFP
Дарья Домрачева. Фото AFP

Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

В него вошла трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Напомним, что спортсменка летом вышла замуж за Оле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре у них родилась дочь.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.
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