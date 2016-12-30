Дарья Домрачева попала в состав сборной Беларуси на Кубок мира

Биатлонистка еще не выступала в соревнованиях после рождения дочери

Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

В него вошла трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Напомним, что спортсменка летом вышла замуж за Оле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре у них родилась дочь.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.