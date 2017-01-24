Дата инаугурации Трампа стала праздником в США

Сегодня, 17:34

Американский лидер подписал соответствующий указ, и теперь в США на один праздник стало больше 

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп провозгласил 20 января Национальным днем патриотизма, подписав соответствующий указ, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что после полученных документов от президента, американское правительство официально объявило, что 20 января 2017 года – день инаугурации Трампа будет Днем патриотизма.

"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма", – сказано в подписанном документе.

Президент считает, что новый праздник сможет улучшить связи американцев друг с другом. Кроме этого будут обновлены обязательства, которые правительство страны взяло на себя перед гражданами.

Напомним, 20 января трамп принял присягу на инаугурации и официально стал 45-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в американской столице на фоне масштабных протестов. На улицы крупнейших городов вышло более миллиона человек с призывом уважать права и свободы граждан.

Также сообщалось, что новый американский президент подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.
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