Дают сохранить лицо: в РФ рассказали о тактике Трампа в отношении Путина

Сегодня, 09:15

Путин постоянно нарушает международные правила, что вызывает раздражение на Западе

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Соединенные Штаты после ряда жестких решений демонстрируют мягкость в отношении Владимира Путина.

Об этом Орешкин рассказал в интервью порталу Online.ua.

Он подчеркнул, что Путин постоянно нарушает международные правила, что вызывает раздражение на Западе. Вместе с тем, действия Дональда Трампа стали реальной реакцией на действия Кремля.

По словам Орешкина, Кремль не ожидал, что Трамп действительно нанесет ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии, даже несмотря на получение соответствующего предупреждения от США.

"Если мы не можем договариваться по-хорошему, будем договариваться на языке силы", – говорит Орешкин, отмечая, что для Путина это стало неожиданностью и он должен ответить на этот удар.

Политолог подчеркнул, что сбивать ракеты США россияне не могут, потому он ожидает, что РФ потребует независимого расследования химической атаки на Идлиб в Совбезе ООН, а затем сама наложит на него вето.

В то же время, Орешкин заметил, что Штаты проявляют некую мягкость в отношении России после удара: "Они понимают, что Путину надо дать возможность отступить с победным видом на лице".

Эксперт считает, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона является знаком уважения Путину. Дипломат своим визитом показал мягкость и гибкость, говорит Орешкин.

"Думаю, разговор идет о том, как обеспечить Путину возможность сохранить лицо", – отмечает политолог. Он считает, что США и Россия ведут переговоры, как Путину уйти из Сирии с имиджем победителя. А главное, подчеркнул Орешкин, такой сценарий устраивает Трампа.
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