Дайвер снял кровавую схватку с акулой (видео)
Мужчина смог отбиться от хищницы и уплыть
В австралийском штате Квинсленд акула напала на дайвера, который занимался рыбалкой.
Мужчина не растерялся и немедленно метнул в пасть хищницы гарпун, нанеся ей серьезную рану. После чего благополучно уплыл, оставив акулу извиваться от боли.
За сутки ролик просмотрели более 17 тысяч раз.
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