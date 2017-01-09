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Дайвер снял кровавую схватку с акулой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/86_main.1483971900.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/86_tn.1483971900.jpg Мир Мужчина смог отбиться от хищницы и уплыть 

Дайвер снял кровавую схватку с акулой (видео)

Сегодня, 16:23

Мужчина смог отбиться от хищницы и уплыть 


В австралийском штате Квинсленд акула напала на дайвера, который занимался рыбалкой.

Мужчина не растерялся и немедленно метнул в пасть хищницы гарпун, нанеся ей серьезную рану. После чего благополучно уплыл, оставив акулу извиваться от боли.

За сутки ролик просмотрели более 17 тысяч раз.
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"Сегодня"

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