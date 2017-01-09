Дайвер снял кровавую схватку с акулой (видео)

Мужчина смог отбиться от хищницы и уплыть

В австралийском штате Квинсленд акула напала на дайвера, который занимался рыбалкой.

Мужчина не растерялся и немедленно метнул в пасть хищницы гарпун, нанеся ей серьезную рану. После чего благополучно уплыл, оставив акулу извиваться от боли.

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