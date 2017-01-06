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Демобилизованные солдаты захватили второй по величине город Кот-д'Ивуара http://www.segodnya.ua/img/article/7860/7_main.1483705542.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/7_tn.1483705542.jpg Мир Солдаты забрали оружие, находившиеся в полицейских участках, и заняли позиции на въезде в город

Демобилизованные солдаты захватили второй по величине город Кот-д'Ивуара

Сегодня, 14:25

Солдаты забрали оружие, находившиеся в полицейских участках, и заняли позиции на въезде в город

Солдаты в Буаке, 6 января. Фото: AFP
Солдаты в Буаке, 6 января. Фото: AFP

Демобилизованные солдаты установили контроль над вторым по величине городом Кот-д'Ивуара — Буаке. Как сообщается, около двух часов ночи по местному времени на центральной площади города была слышна стрельба.

По словам местного жителя, стрельбу устроили демобилизованные солдаты. Как рассказал военный источник, солдаты забрали оружие, которое было в полицейских участках, и заняли позиции на въезде в город.

"Город под контролем (бывших) солдат. Большая часть из них находится у южного и северного въездов в город. Мы в состоянии боевой готовности и ждем указаний", — рассказал собеседник Reuters.

По словам сотрудника военного штаба в Абиджане, в Буаке было направлено подкрепление.

"Город опустел. Мужчины в балаклавах патрулируют улицы на автомобилях и мотоциклах. На жителей они не нападают. Они сказали нам оставаться в своих домах", — рассказал журналистам живущий в Буаке учитель Ами Соро.

Кроме того, утром стрельба была слышна в военном лагере в городе Далоа.

Сотрудник военного ведомства добавил, что солдаты пока еще не выдвинули никаких требований. В военном штабе считают, что они рассчитывают таким образом получить выплаты, которые, по мнению солдат, им должно государство.
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Источник:

РБК

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