Дерзкий вор из США успел с ведром золота добежать до Эквадора (видео)

Полиция подозревала, что мужчина попытался затаиться в Майами или Орландо в штате Флорида

В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирном районе Манхэттена в Нью-Йорке.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и украл из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в 1,6 миллиона долларов.

Благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что подозреваемый среднего телосложения, на вид ему около 50 лет. Полиция подозревала, что мужчина попытался затаиться в Майами или Орландо в штате Флорида.

Однако история имела продолжение. В декабре 2016 года полицейские сообщили, что напали на след злоумышленника и идентифицировали его личность. Согласно данным полиции, на тот момент преступник, которого определили как Хулио Нивело, мог перебраться из Флориды в Калифорнию.

По словам детектива из нью-йоркского департамента полиции, Нивело – 53 года, он уже был несколько раз судим, полиции он также знаком под именем Луиса Толедо. Ранее его четыре раза депортировали на родину – в Эквадор.

До этого власти искали его в течение нескольких месяцев, проводя обыски в его домах в Западном Нью-Йорке, Нью-Джерси, Орландо и Лос-Анджелесе, прежде чем сыщики решили отправиться в Эквадор.

Нивело был задержан без каких-либо происшествий. До сих пор неизвестно, когда он будет экстрадирован в Нью-Йорк для предъявления официальных обвинений.

По сообщению полиции, им удалось вернуть часть похищенного золота.