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Дэвид Бекхэм поругался с экс-руководителем команды Формулы-1 из-за мест на шоу http://www.segodnya.ua/img/article/7855/25_main.1483530610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/25_tn.1483530610.jpg Мир Звездный футболист и Рон Деннис не поделили места на новогоднем шоу на Мальдивах

Дэвид Бекхэм поругался с экс-руководителем команды Формулы-1 из-за мест на шоу

Сегодня, 15:30

Звездный футболист и Рон Деннис не поделили места на новогоднем шоу на Мальдивах

Дэвид Бекхэм на Новый год с семьей. Фото Instagram
Дэвид Бекхэм на Новый год с семьей. Фото Instagram

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм повздорил с бывшим руководителем команды Формулы-1 "Макларен" Роном Деннисом из-за лучших мест на новогоднем шоу на Мальдивах.

Деннис, которого сопровождало 30 человек, утверждал, что места принадлежат ему, однако женщина из компании Бекхэма заверяла, что места забронированы. Деннис отказался ее слушать, после чего в конфликт с ним вступил сам Бекхэм, доказавший правоту своей подруги.

В результате конфликт был решен, а Деннис на следующий день принес извинения.

"Справедливо сказать, что разговор шел на повышенных тонах, но это буря в стакане. Они давно знакомы, и все было решено на следующий день", – передает F1i слова своего источника из круга Денниса.
футболист, Дэвид Бекхэм, Формула-1

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