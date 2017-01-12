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Девушка Мартена Фуркада ждет второго ребенка http://www.segodnya.ua/img/article/7875/59_main.1484216269.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/59_tn.1484216269.jpg Мир В сентябре 2015 года у пары родилась дочь Манон

Девушка Мартена Фуркада ждет второго ребенка

Сегодня, 12:15

В сентябре 2015 года у пары родилась дочь Манон

Мартен Фуркад. Фото AFP
Мартен Фуркад. Фото AFP

Лучший биатлонист мира Мартен Фуркад подтвердил, что его подруга Элен готовится к рождению второго ребенка.

Однако спортсмен не собирается пропускать этапы, у него цель – выиграть общий зачет Кубка мира.

Напомним, что в сентябре 2015 года у пары родилась дочь Манон.
биатлон, Мартен Фуркад, биатлонист

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Источник:

Спорт сегодня

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