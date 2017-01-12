Девушка Мартена Фуркада ждет второго ребенка

В сентябре 2015 года у пары родилась дочь Манон

Лучший биатлонист мира Мартен Фуркад подтвердил, что его подруга Элен готовится к рождению второго ребенка.

Однако спортсмен не собирается пропускать этапы, у него цель – выиграть общий зачет Кубка мира.

Напомним, что в сентябре 2015 года у пары родилась дочь Манон.