Девушка пловца Райана Лохте показала округлившийся животик (фото)

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте и его девушка Кайла Рае Рейд недавно сообщили, что ждут первого ребенка. "Мой рождественский подарок пришел раньше в этом году, не могу дождаться следующего года! Лучшие новости, которые я когда-либо получал!", – сказал пловец две недели назад.

Сегодня Кайла показала фото, на котором она в бикини сидит у бассейна, демонстрируя слегка округлившийся животик:

Райан Лохте завоевал на Олимпиадах 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. 39 раз становился чемпионом мира на различных дистанциях.

Невеста Райана Лохте показала новое горячее фото

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Райан Лохте и другие американские пловцы угодили в скандал, когда выдумали историю со своим ограблением.