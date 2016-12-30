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Девушка пловца Райана Лохте показала округлившийся животик (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/85_main.1483110587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/85_tn.1483110587.jpg Мир В следующем году знаменитый американский пловец станет отцом

Девушка пловца Райана Лохте показала округлившийся животик (фото)

Сегодня, 17:04

В следующем году знаменитый американский пловец станет отцом

Кайла Рае Рейд - девушка Райана Лохте. Фото Instagram
Кайла Рае Рейд - девушка Райана Лохте. Фото Instagram

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте и его девушка Кайла Рае Рейд недавно сообщили, что ждут первого ребенка. "Мой рождественский подарок пришел раньше в этом году, не могу дождаться следующего года! Лучшие новости, которые я когда-либо получал!", – сказал пловец две недели назад.

Сегодня Кайла показала фото, на котором она в бикини сидит у бассейна, демонстрируя слегка округлившийся животик:

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Райан Лохте завоевал на Олимпиадах 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. 39 раз становился чемпионом мира на различных дистанциях.

Невеста Райана Лохте показала новое горячее фото

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Райан Лохте и другие американские пловцы угодили в скандал, когда выдумали историю со своим ограблением.
ребенок, Райан Лохте

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Источник:

Сегодня|Спорт

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