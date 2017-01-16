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Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге http://www.segodnya.ua/img/article/7884/69_main.1484533351.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/69_tn.1484533351.jpg Мир У девушки был диагностирован редкий вид саркомы

Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге

Сегодня, 04:22

У девушки был диагностирован редкий вид саркомы

Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге
Девушка посвятила Instagram своей отрезанной ноге

Кристи Лойалл (Kristi Loyall), потерявшая правую ногу из-за рака, завела в Instagram страницу, посвященную путешествиям отрезанной конечности. На аккаунт обратило внимание издание The Huffington Post.

У девушки был диагностирован редкий вид саркомы. Сначала Лойалл заметила, что у нее немеет мизинец, со временем онемение разрасталось, а позже появились боли. Чтобы саркома не развилась дальше, медики приняли решение ампутировать ногу до колена.

Отрезанную конечность очистили от мягкий тканей, и от ее лица девушка начала вести страницу в соцсети. Она надеется, что профиль станет популярным, и у нее получится собрать деньги на медицинские расходы.

Ежедневно владелица профиля публикует фото ноги на фоне живописных видов и показывает, как отрезанная часть тела сосуществует с детьми и домашними животными, путешествует по миру и пытается вести активный образ жизни.

В настоящий момент у ноги Лойалл больше девяти тысяч подписчиков.
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Источник:

Lenta.ru

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