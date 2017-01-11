Девятый этап "Дакар"-2017 отменили из-за оползня

Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне

Организаторы "Дакара" приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу гонки.

Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне.

Стоит отметить, что ранее из-за непогоды были сокращены пятый и седьмой этап, а шестой и вовсе отменен.

Напомним, что ралли "Дакар-2017" проходит со 2 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Финишируют гонщики 14 января в Буэнос-Айресе.