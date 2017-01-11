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Девятый этап "Дакар"-2017 отменили из-за оползня http://www.segodnya.ua/img/article/7871/26_main.1484124359.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/26_tn.1484124359.jpg Мир Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне

Девятый этап "Дакар"-2017 отменили из-за оползня

Сегодня, 11:12

Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне

Фото AFP
Фото AFP

Организаторы "Дакара" приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу гонки.

Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне.

Стоит отметить, что ранее из-за непогоды были сокращены пятый и седьмой этап, а шестой и вовсе отменен.

Напомним, что ралли "Дакар-2017" проходит со 2 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Финишируют гонщики 14 января в Буэнос-Айресе.
автоспорт, ралли Дакар

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Источник:

Советский спорт

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