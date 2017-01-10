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Действующие и бывшие лидеры Центральной и Восточной Европы обратились к Трампу из-за Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7869/69_main.1484062320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/69_tn.1484062320.jpg Мир По мнению европейских политиков, Путин не может быть союзником Запада, а российская политика сделала Европу более опасным местом для всех

Действующие и бывшие лидеры Центральной и Восточной Европы обратились к Трампу из-за Путина

Сегодня, 17:28

По мнению европейских политиков, Путин не может быть союзником Запада, а российская политика сделала Европу более опасным местом для всех

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Действующие и бывшие лидеры стран Центральной и Восточной Европы обратились к избранному президентом США Дональду Трампу с призывом дважды подумать, прежде чем идти на сближение с РФ и выбрать таким образом неправильную сторону. Они выразили свои замечания в письме Трампу, сообщает Washington Post.

"Путину не нужно величие Америки. А нам, как вашим союзникам, нужно", – говорится в письме 17 действующих и бывших лидеров и чиновников Центральной и Восточной Европы.

"Как ваши союзники, мы призываем американцев в новой администрации США и Конгрессе твердо стоять на защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы и свободы", – сказано в письме.

Среди подписантов письма – действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт.

Европейские лидеры написали, что приветствуют избрание Трампа, но если он решит объединить усилия с Путиным, возможны серьезные негативные последствия для Европы и Соединенных Штатов.

Прежде всего, администрация Трампа не должна ослаблять санкции в отношении России или молча принимать российскую аннексию Крыма, утверждается в письме. По их словам, это не только деморализует проамериканские силы в Украине, но и дестабилизирует регион экономически и развяжет руки экстремистским, антизападным актерам.

"Последствия такого соглашения (с Путиным, – Ред.) поколебали бы доверие к США и их союзников и в других местах", – говорится в письме.

По мнению европейских политиков, Путин не может быть союзником Запада, а российская политика сделала Европу более опасным местом для всех.

Такой призыв Трампа похож на открытое письмо, которое несколько лидеров Центральной и Восточной Европы написали президенту Обаме вскоре после того, как он вступил в должность в 2009 году. Тогда лидеры предостерегли американского президента от "перезагрузки" отношений США с Россией.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации.
россия, США, Путин, Европа, трамп

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Источник:

Украинская правда

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