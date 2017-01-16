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Диего Коста тренируется индивидуально из-за конфликта с тренером "Челси" http://www.segodnya.ua/img/article/7887/96_main.1484589370.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/96_tn.1484589370.jpg Мир Испанский нападающий получил предложение из Китая

Диего Коста тренируется индивидуально из-за конфликта с тренером "Челси"

Сегодня, 19:56

Испанский нападающий получил предложение из Китая

Диего Коста и Антонио Коста. Фото AFP
Диего Коста и Антонио Коста. Фото AFP

Нападающий "Челси" Диего Коста сегодня самостоятельно тренировался на базе клуба.

С испанским форвардом работал только один из тренеров "синих", индивидуальное занятие продолжалось около часа.

Ранее стало известно, что Коста три дня не тренировался с лондонцами, узнав о предложении китайской команды, готовой платит ему 30 миллионов фунтов в год.

Перед матчем 21-го тура АПЛ с "Лестером" Коста поругался с тренерами "Челси" по физподготовке. Антонио Конте встал на сторону своих ассистентов и во время ссоры с Костой крикнул ему: "Езжай в Китай". Игрок не заявлен на ближайший матч.

Владелец "Челси" Роман Абрамович не хочет продавать игрока, контракт которого с клубом рассчитан еще на 2,5 года.
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, Диего Коста

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Спорт сегодня

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