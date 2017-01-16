Диего Коста тренируется индивидуально из-за конфликта с тренером "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста сегодня самостоятельно тренировался на базе клуба.

С испанским форвардом работал только один из тренеров "синих", индивидуальное занятие продолжалось около часа.

Ранее стало известно, что Коста три дня не тренировался с лондонцами, узнав о предложении китайской команды, готовой платит ему 30 миллионов фунтов в год.

Перед матчем 21-го тура АПЛ с "Лестером" Коста поругался с тренерами "Челси" по физподготовке. Антонио Конте встал на сторону своих ассистентов и во время ссоры с Костой крикнул ему: "Езжай в Китай". Игрок не заявлен на ближайший матч.

Владелец "Челси" Роман Абрамович не хочет продавать игрока, контракт которого с клубом рассчитан еще на 2,5 года.