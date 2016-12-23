Диего Марадона ведет переговоры с "Наполи"
По словам агента легендарного футболиста, Диего хочет "чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками"
Бывший нападающий "Наполи" Диего Марадона может вернуться в стан неаполитанцев. Об этом сообщил агент 56-летнего аргентинского специалиста Стефано Сеси. Напомним, что Марадона с 2012 года находится без работы после ухода из "Аль-Васла".
"Диего Марадона ведет переговоры с "Наполи", но он нуждается в том, чтобы чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками, – сказал Сесси. – Он был бы идеальным человеком для роли менеджера команды. Марадона безоговорочно любит "Наполи" и особенно болельщиков".
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