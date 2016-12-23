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Диего Марадона ведет переговоры с "Наполи" http://www.segodnya.ua/img/article/7825/66_main.1482508907.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/66_tn.1482508907.jpg Мир По словам агента легендарного футболиста, Диего хочет "чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками"

Диего Марадона ведет переговоры с "Наполи"

Вчера, 18:01

По словам агента легендарного футболиста, Диего хочет "чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками"

Диего Марадона. Фото twitter.com/maradona_group
Диего Марадона. Фото twitter.com/maradona_group

Бывший нападающий "Наполи" Диего Марадона может вернуться в стан неаполитанцев. Об этом сообщил агент 56-летнего аргентинского специалиста Стефано Сеси. Напомним, что Марадона с 2012 года находится без работы после ухода из "Аль-Васла".

"Диего Марадона ведет переговоры с "Наполи", но он нуждается в том, чтобы чувствовать атмосферу в раздевалке и быть рядом с игроками, – сказал Сесси. – Он был бы идеальным человеком для роли менеджера команды. Марадона безоговорочно любит "Наполи" и особенно болельщиков".

Диего Марадона – божество в Неаполе: репортаж из города
чемпионат Италии, Наполи, Диего Марадона

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Источники:

СЭ, Football Italia

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