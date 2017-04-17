Дикая фальшивка: экс-советник Трампа ответил на обвинения в связях с РФ

Сегодня, 12:35

Пейдж отверг все выдвинутые против него обвинения

Картер Пейдж. Фото: newtimes.ru
Картер Пейдж. Фото: newtimes.ru

Бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж отверг обвинения в связях с Россией и назвал факты, приведенные в докладе спецслужб, "абсолютно фальшивыми". Об этом пишет The Washington Times.

"Ошибки (в докладе) настолько смехотворные и комические, что у меня просто нет слов. Это настолько дико, просто поражает!" – заявил Пейдж.

Отмечено, что, согласно информации бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, который готовил доклады о связях Трампа и его окружения с Кремлем, Пейдж и экс-глава предвыборного штаба миллиардера Пол Манафорт создали альянс для работы с российскими спецслужбами, чтобы дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стил также утверждает, что в июле 2016 года Пейдж тайно встречался в Москве с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который якобы предлагал ему взятку в обмен на снятие санкций из России.
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Источник:

РБК-Украина

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