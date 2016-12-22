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Дипломаты РФ в США обратились к американцам

Сегодня, 10:12

Российские дипломаты рады поддержке американцев после убийства российского посла в Турции

Российские дипломаты поблагодарили американцев за поддержку. Фото: hvylya.net
Российские дипломаты поблагодарили американцев за поддержку. Фото: hvylya.net

Посольство России в США выразило благодарность американской стороне за то, что те выразили солидарность в связи с гибелью российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы посольства Николая Лахонина на официальной странице дипломатической миссии в Facebook.

Российские дипломаты рады поддержке американцев после убийства российского посла в Турции.

"Мы хотели бы поблагодарить американцев, выразивших посольству 20 декабря возмущение по поводу статьи, опубликованной на страницах New York Daily News, и солидарность в неприятии любых оправданий терроризма. Мы ценим, что, несмотря на предвзятый к России характер большинства материалов в американских СМИ, есть люди, которые могут отличить свободу слова от измышлений, обосновывающих насилие по отношению к российским дипломатам и тем самым разжигающих ненависть", – говорится в сообщении российской дипмиссии в США.

Как известно, обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман написал, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было не терактом, а возмездием за преступления президента РФ Владимира Путина в Сирии. Автор статьи заявляет, что не "льет слезы" по российскому послу и удивлен, что убийство не произошло еще несколько месяцев назад. Обозреватель утверждает, что Карлов был "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы, убивающие детей", "истребители разрушали целый город", а "сирийский безумец" Башар Асад получал помощь в своей кровопролитной кампании". Теперь "правосудие свершилось", пишет колумнист.

"Любое оправдание терроризма неприемлемо. Сравнение нашей страны с гитлеровской Германией аморально и оскорбляет память всех отдавших свои жизни за спасение мира от нацистской чумы", – говорится в сообщении", – подчеркнул Лахонин.

Напомним, после убийства российского посла в Турции, избранный президент США Дональд Трамп выступил с осуждением кровавого преступления. Американский лидер назвал убийство Карлова нарушением всех законов цивилизованного мира.

Как сообщалось, 19 декабря в Анкаре в Галерее современного искусства был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Молодой мужчина несколько раз выстрелил в спину дипломата, когда тот произносил речь на открытии фотовыставки "Россия глазами турок".

Карлов скончался от ран в больнице. По предварительным данным, еще трое человек получили ранения. Стрелок был "нейтрализован".
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"Сегодня"

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