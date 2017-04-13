Для Путина наступил момент выбора – Трюдо
По словам премьер-министра Канады, международное сообщество решительно призывает президента РФ принять правильное решение
Международное сообщество призывает Владимира Путина принять "правильное решение", выбирая между поддержкой сирийского режима или сотрудничеством с остальным миром. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.
"Россия должна сделать выбор между тем, продолжает ли она поддержку режима Асада или же выступает вместе с международным сообществом. Для Путина настал момент выбора и мы, как международное сообщество, решительно призываем его принять правильное решение", – сказал Трюдо.
Как сообщалось, ранее подобный ультиматум выдвинул России Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Напомним также, 4 апреля во время химической атаки на город Хан-Шейхун в Сирии погибло 89 человек. В ответ на атаку США выпустили по сирийской авиабазе 59 крылатых ракет "Томагавк". Целью авиаудара названо "сдерживания режима от использования химического оружия снова".
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