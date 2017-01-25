Додон хочет провести референдум о статусе Приднестровья

По его словам, реинтеграция страны – это аспект национального значения

Президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции во вторник, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме, передает "РИА Новости".

"Считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства. Реинтеграция страны – это аспект национального значения", – сказал Додон.

По его словам, необходимо объединить усилия для достижения результата. "Решение должно быть общим, принятое большинством населения путем референдума", — отметил Додон.

Как известно, Либеральная партия Молдовы готовит законодательную инициативу о проведении референдума об отставке президента Игоря Додона.

"Инициатива продиктована, прежде всего, тем, что Игорь Додон позволил себе поздравить Вадима Красносельского (лидер непризнанного Приднестровья – Ред.) с победой на так называемых президентских выборах. Поздравляя Красносельского, Игорь Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы. Если мы не остановим эту антиконституционную деятельность нынешнего президента Молдовы, ситуация может еще больше усугубиться", – заявил лидер молдавских либералов Михай Гимпу.

Представители правящей коалиции во главе с Демократической партией, в свою очередь, заявили, что "сначала необходимо обратиться в Конституционный суд с запросом, нарушал ли Игорь Додон Конституцию".

Как известно, Игорь Додон не только поздравил Вадима Красносельского, с победой на выборах "главы" региона, но и провел с ним официальную встречу 4 января в Бендерах.

Как сообщается, Додон и Красносельский обсудили множество вопросов, однако не касались политических, "статусных" вопросов. Такие ограничения в повестке дня участники переговоров объяснили нежеланием превращать жителей обоих берегов Днестра в "заложников политики".