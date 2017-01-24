Додон летит в ЕС продвигать свои договоренности с Путиным

Он сообщил, что уже передал главе делегации миссии ЕС в Молдове проект меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Кишиневом

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что совершит свой второй официальный визит в качестве главы республики в Брюссель 6-7 февраля, он планирует встретиться с руководством Еврокомиссии, Совета Европы, НАТО, сообщает РИА Новости.

"Принял приглашение и совершу свой второй официальный визит, как и обещал, в Брюссель с 6 по 7 февраля текущего года. Запланирован ряд встреч с руководством Европейской комиссии, Совета Европы, высокопоставленными чиновниками ЕС. Попросил организовать встречу и с руководством НАТО", – сообщил Додон.

По словам президента, в Брюсселе он "намерен обсудить двусторонние отношения, внедрение соглашения об ассоциации с ЕС, а также недостатки и проблемы, ставшие очевидными за два года после вступления в силу этого договора".

Додон сообщил, что передал главе делегации миссии ЕС в Молдове Пиркке Тапиоле проект меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и республикой, который президент намеревается подписать с Евразийским экономическим союзом и который не противоречит соглашению об ассоциации с ЕС.

"Молдова должна сохранить хорошие отношения с ЕС, установить стратегическое партнерство с Российской Федерацией, сотрудничать в интересах граждан республики с Востоком, и с Западом", – отметил Додон.

Как известно, новый президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным 17 января и заявил о сомнениях относительно преимуществ Соглашения об ассоциации с ЕС, заявив, что Молдова ничего не получила.

После этого Путин предположил, что Москва может сыграть свою роль в этих отношениях и предложил проведение обсуждения этого вопроса в трехстороннем формате.

Игорь Додон надеется, что Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС будет аннулировано Кишиневом после следующих парламентских выборов.

Европейский союз уже отверг возможность перосмотра в трехстороннем формате с участием России Соглашения об ассоциации с Молдовой.