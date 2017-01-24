Додон летит в ЕС продвигать свои договоренности с Путиным

Сегодня, 15:27

Он сообщил, что уже передал главе делегации миссии ЕС в Молдове проект меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Кишиневом

Додон, фото novorosinform.org
Додон, фото novorosinform.org

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что совершит свой второй официальный визит в качестве главы республики в Брюссель 6-7 февраля, он планирует встретиться с руководством Еврокомиссии, Совета Европы, НАТО, сообщает РИА Новости.

"Принял приглашение и совершу свой второй официальный визит, как и обещал, в Брюссель с 6 по 7 февраля текущего года. Запланирован ряд встреч с руководством Европейской комиссии, Совета Европы, высокопоставленными чиновниками ЕС. Попросил организовать встречу и с руководством НАТО", – сообщил Додон.

По словам президента, в Брюсселе он "намерен обсудить двусторонние отношения, внедрение соглашения об ассоциации с ЕС, а также недостатки и проблемы, ставшие очевидными за два года после вступления в силу этого договора".

Додон сообщил, что передал главе делегации миссии ЕС в Молдове Пиркке Тапиоле проект меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и республикой, который президент намеревается подписать с Евразийским экономическим союзом и который не противоречит соглашению об ассоциации с ЕС.

"Молдова должна сохранить хорошие отношения с ЕС, установить стратегическое партнерство с Российской Федерацией, сотрудничать в интересах граждан республики с Востоком, и с Западом", – отметил Додон.

Как известно, новый президент Республики Молдова Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным 17 января и заявил о сомнениях относительно преимуществ Соглашения об ассоциации с ЕС, заявив, что Молдова ничего не получила.

После этого Путин предположил, что Москва может сыграть свою роль в этих отношениях и предложил проведение обсуждения этого вопроса в трехстороннем формате.

Игорь Додон надеется, что Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС будет аннулировано Кишиневом после следующих парламентских выборов.

Европейский союз уже отверг возможность перосмотра в трехстороннем формате с участием России Соглашения об ассоциации с Молдовой.
россия, Путин, Молдова, евросоюз, додон

Вы сейчас просматриваете новость "Додон летит в ЕС продвигать свои договоренности с Путиным". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Игорь Додон. Фото: соцсети

Спикер парламента Молдовы ответил на инициативы Додона по НАТО

Вчера, 16:37

Канду отметил, что деятельность Бюро НАТО в Кишиневе направлена на обеспечение коммуникабельности между Альянсом и военными ведомствами

Мир

Додон и Путин. Фото: AFP

В ЕС ответили на попытки Путина и Додона "переписать" Соглашение об ассоциации с Молдовой

Вчера, 11:19

Делегация ЕС в Молдове заявила, что реализация Соглашения - это вопрос Европейского союза, государств-членов и Республики Молдова

Мир

Додон и Путин. Фото: AFP

В БПП рассказали, какую роль теперь играет Молдова в планах Кремля

19 Января, 17:57

Фриз отметила заявление Додона, что рамочное соглашение страны с ЕАЭС не противоречит обязательствам Кишинева перед ЕС

Мир

Павел Филип. Фото: gagauznews.md

Филип поставил на место Додона, который намерился аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС

18 Января, 17:50

Премьер заявил, что конституция Молдовы не позволяет президенту "объявлять или принимать такие решения"

Политика

Игорь Додон, фото daily.com.ua

В Молдове никто не рискнет официально признать Крым российским - Додон

17 Января, 23:10

При этом он заявил, что свою позицию по этому поводу менять не будет

Мир

Игорь Додон. Фото: AFP

Додон хочет добиться разрешения на вещание российских телеканалов в Молдове

17 Января, 17:30

Президент Молдовы выступил категорически против запрета на вещание любых СМИ

Мир

Додон. Фото: AFP

Додон в Москве озвучил позицию Молдовы по Крыму

17 Января, 17:03

По его словам, делать какие-то официальные признания в Молдове сейчас никто не рискнет

Мир

Додон и Путин. Фото: AFP

Додон в Кремле пообещал аннулировать Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС

17 Января, 16:10

По его словам, это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало, при этом был утрачен российский рынок

Мир

Додон и Путин. Фото: AFP

После встречи с Додоном Путин рассказал, каким видит будущее Молдовы

17 Января, 15:23

Сегодня в Москве состоялись переговоры президентов двух стран

Мир

Додон и Путин. Фото: kremlin.ru

Путин встретился с Додоном

17 Января, 13:31

Президент РФ отметил, что в последние годы отношения Москвы и Кишинева складывались не лучшим образом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования