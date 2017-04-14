Додон поедет к Путину на военный парад 9 мая

Президент Молдовы также согласился принять участие и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме

Президент Молдовы Игорь Додон принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить праздничный военный парад 9 мая на Красной площади и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне.

"В частности, в ходе нашей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в нашей стране и двусторонние отношения между нашими странами. Принял приглашение посетить праздничный военный парад 9 Мая на Красной площади, а также принять участие и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме в начале июня. Вновь поблагодарил российского президента за положительное решение вопросов по экспорту молдавских товаров на российский рынок и по амнистии мигрантов из Молдовы", – написал Додон.

Ранее сообщалось, что президенты стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и РФ) согласились предоставить Молдове статус наблюдателя в ЕврАзЭС.

"Мы рассматривали в узком кругу обращение Республики Молдова о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. И высший Евразийский экономический союз в узком кругу принял решение: приветствовать и поддержать намерение Республики Молдова о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", – сказал Атамбаев.

Как сообщалось, Додон 17 января заявил, что по итогам переговоров с Путиным выразил желание аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

В ответ, премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал президент Игорь Додон, просто бумага, не обладающая юридической ценностью.