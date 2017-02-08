Додон предложил провести трехсторонние переговоры Молдовы с Россией и ЕС

Сегодня, 08:47

Кишинев заинтересован в том, чтобы возобновить стратегическое партнерство с Москвой, сохраняя хорошие отношения с Брюсселем

Игорь Додон. Фото: AFP
Игорь Додон. Фото: AFP

Президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России. Об этом он заявил в интервью DW.

"Есть Россия, есть ЕС, у нас есть соглашение о свободной торговле и с одной стороной, и с другой. Вот Россия – ЕС, у них какие-то взаимные санкции, но из-за этого страдаем мы, маленькая страна. Нас тянет то один в одну сторону, то один – в другую", – пояснил Додон.

Он подчеркнул, что Кишинев заинтересован в том, чтобы возобновить стратегическое партнерство с Москвой, сохраняя хорошие отношения с Брюсселем.

Одновременно президент Молдовы высказал мнение, что за последние несколько лет его сограждане стали меньше доверять евроинтеграции, увидев, что она не приводит к улучшению их благосостояния. В этом Додон винит отчасти бывшее руководство страны, а отчасти – европейских чиновников, которые, по его словам, поддерживали Кишинев, исходя из геополитических интересов.

"Очень часто эта помощь была геополитической. То есть молдавское правительство воровало деньги, не делало никаких реформ, качество жизни падало, но эти политики, которые прикрывались европейскими ценностями, европейскими флагами, шантажировали Брюссель и Запад: если вы нам не поможете, то придут русские. Русские танки, Путин, социалисты, Додон. И из-за этого они все эти годы давали деньги геополитически. Народ это видел, и доверие к ЕС, к европейской интеграции падало", – считает Додон.
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