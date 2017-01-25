Додон придумал, как разогнать неподконтрольный ему парламент

Он намерен вынести на референдум вопрос о том, чтобы дать президенту право распускать парламент

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что будет настаивать на проведении досрочных парламентских выборов путем внесения изменений в конституцию страны, передает РИА Новости.

"Одна из моих целей – настаивать на досрочных парламентских выборах. Вместе с юристами при аппарате президента мы нашли юридические пути для этого. Мы предложим изменения в Конституцию так, чтобы президент мог распускать парламент", – сказал Додон во вторник на пресс-конференции.

Согласно Конституции страны, на данный момент парламент республики можно распустить двумя способами. В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент Молдовы после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Высший законодательный орган может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

Додон отметил, что намерен предложить третий вариант – роспуск высшего законодательного органа президентом Молдовы.

"Этот проект мы предложим в парламент. Однако парламентское большинство на это не пойдет. Поэтому мы организуем общенациональный референдум… Прошу только одного права – распустить парламент. Речь о создании президентской республики не идет", – сказал президент.

Как известно, социалисты, которых представляет Додон, не входят в правящую коалицию.

Ранее Додон заявил, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.