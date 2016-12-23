ФОТОФАКТ. Додон принял присягу и вступил в полномочия президента Молдовы
В Молдове официально новый президент, который победил на выборах 13 ноября
Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон принял присягу и вступил в полномочия главы государства, сообщает newsmaker.md.
Фото: point.md
"Додон клянется на конституции соблюдать суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Все. Президент вступил в свои полномочия", – сообщает издание.
Фото: point.md
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы официально признала победу Игоря Додона на президентских выборах 13 ноября. Решение было принято на заседании комиссии в пятницу голосами восьми присутствовавших из девяти членов ЦИК.
Согласно окончательным результатам второго тура выборов, лидер Партии социалистов получил 52,11% голосов избирателей (834 081), его соперница Майя Санду – 47,89% (766 593 голоса). В выборах приняли участие 53,45% избирателей.
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