ФОТОФАКТ. Додон принял присягу и вступил в полномочия президента Молдовы

В Молдове официально новый президент, который победил на выборах 13 ноября

Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон принял присягу и вступил в полномочия главы государства, сообщает newsmaker.md.

Фото: point.md

"Додон клянется на конституции соблюдать суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Все. Президент вступил в свои полномочия", – сообщает издание.

Фото: point.md

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы официально признала победу Игоря Додона на президентских выборах 13 ноября. Решение было принято на заседании комиссии в пятницу голосами восьми присутствовавших из девяти членов ЦИК.

Согласно окончательным результатам второго тура выборов, лидер Партии социалистов получил 52,11% голосов избирателей (834 081), его соперница Майя Санду – 47,89% (766 593 голоса). В выборах приняли участие 53,45% избирателей.