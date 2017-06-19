Додон пытается организовать референдум, чтобы расширить свои полномочия

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум, включающий вопрос о наделении главы государства дополнительными конституционными полномочиями для роспуска парламента, состоится.

"Запланированный на 24 сентября референдум состоится. Я буду настаивать на этом, так как это консультативный референдум, президент имеет право узнать мнение народа", – сказал Додон в понедельник журналистам, комментируя решение Венецианской комиссии Совета Европы относительно изменения избирательной системы Молдовы и расширения полномочий президента по роспуску парламента.

"Посмотрим, каким будет мнение народа, но я твердо уверен в том, что оно будет положительным. После этого мы найдем самую лучшую, согласно европейским практикам, формулу для того, чтобы президент распустил парламент и в стране прошли досрочные парламентские выборы", – добавил президент Молдовы.

Как сообщалось, Венецианская комиссия критически высказалась по законопроекту об изменении избирательной системы. Комиссия признала, что изменение системы "является суверенным правом страны", но не рекомендовала осуществлять реформу без наличия широкого консенсуса.

В то же время, Венецианская комиссия признала нецелесообразной законодательную инициативу президента о расширении полномочий главы государства для роспуска парламента. Комиссия также отметила, что "проведение консультативного референдума, который не имеет юридических последствий, представляется нецелесообразным".

В апреле Додон назначил проведение 24 сентября консультативного референдума по четырем вопросам, среди которых – вопрос по поддержке наделения президента дополнительными конституционными полномочиями для роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов.

Согласно законодательству, президент имеет право инициировать консультативный, но не конституционный референдум. Кроме того, согласно законодательству, президент должен обратиться в парламент, который рассматривает предложение президента и принимает специальный закон о порядке проведения референдума, его финансировании, организации и дате проведения.