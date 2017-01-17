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Додон в Кремле пообещал аннулировать Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС http://www.segodnya.ua/img/article/7890/82_main.1484662447.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/82_tn.1484662447.jpg Мир По его словам, это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало, при этом был утрачен российский рынок

Додон в Кремле пообещал аннулировать Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС

Сегодня, 16:10

По его словам, это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало, при этом был утрачен российский рынок

Додон и Путин. Фото: AFP
Додон и Путин. Фото: AFP

Подписание Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало", – заявил Додон во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "мы потеряли российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский Союз тоже упали".

"То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства – Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано", – сказал Додон.

Президент Молдовы отметил, что возобновление полного экономического сотрудничества с Россией нельзя обеспечить быстро.

"Конечно, мы бы хотели сегодня и сейчас. Но мы понимаем, что Москва не сразу строилась. Мы понимаем, что то, что было разрушено годами, все решить в один день невозможно", – заявил Додон.

Касаясь сотрудничества Молдовы с ЕврАзЭС, президент республики сказал, что во вторник утром встречался с руководством Евразийской комиссии и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС.

"Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой на данном этапе с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению (с Россией) ", – подчеркнул Додон.

Он сообщил также, что попросил Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

Ранее Владимир Путин заявил, что в Москве выступают за территориальную целостность и внеблоковый статус Молдовы, рассчитывают восстановить экономические связи с этим государством. "Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового, нейтрального статуса", – заявил Путин.

"Особое внимание на переговорах было уделено развитию взаимной торговли", – сказал Путин, отметив, что за последние годы двусторонний товарооборот сократился более чем в два раза.
россия, Путин, Молдова, соглашение об ассоциации, додон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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