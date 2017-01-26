Додон заявил, что хочет вывести российские войска из Приднестровья
По его словам, вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта
Президент Молдовы Игорь Додон в очередной раз выступил против открытия офиса НАТО и заявил, что хочет, чтобы Молдова была страной без каких-либо иностранных войск, включая российские. Об этом он заявил на встрече с прессой в государственной резиденции, передает Newsmaker.
"Хочу, чтобы Молдова стала страной без иностранных войск и вооружения, миротворцы – да, но не иностранные войска, НАТО, не российские, никакие", – подчеркнул президент.
Как известно, оперативная группа российских войск в Приднестровье – объединение Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированное на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, существует с 1995 года.
"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по этой проблеме", – цитирует Додона издание Moldova.md.
Ранее Игорь Додон заявил на пресс-конференции во вторник, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.
Напомним, недавно Додон заявил, что собирается предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета его страны со стороны Альянса.
Ранее новый президент Молдовы Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам вовлечения республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона
Стоит добавить, что по Конституции Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране размещен информационный центр Альянса.
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