Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Дом футболиста Тевеса обокрали, пока он праздновал собственную свадьбу http://www.segodnya.ua/img/article/7840/99_main.1482958482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/99_tn.1482958482.jpg Мир Спортсмен не стал подавать заявление в полицию

Дом футболиста Тевеса обокрали, пока он праздновал собственную свадьбу

Вчера, 22:54

Спортсмен не стал подавать заявление в полицию

Карлос Тевес. Фото AFP
Карлос Тевес. Фото AFP

Дом аргентинского футболиста Карлоса Тевеса обокрали в воскресенье, пока 32-летний форвард женился на своей возлюбленной – Ванессе Мансилье, сообщает Mirror.

Тевес не заявлял об ограблении, полиция узнала об этом только тогда, когда увидела толпу журналистов у дома, который спортсмен и его семья снимают, пока его собственный, находящийся по соседству, ремонтируют.

Аргентинец оформил отношения с женщиной, с которой воспитывает троих детей. Свадебные торжества продолжались четыре дня.

Экс-игрок "МЮ", "МанСити" и "Ювентуса" выступал на родине за "Бока Хуниорс". В ближайшие дни он должен перейти в китайский "Шанхай Шеньхуа".
ограбление, футбол, Карлос Тевес

Вы сейчас просматриваете новость "Дом футболиста Тевеса обокрали, пока он праздновал собственную свадьбу". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Карлос Тевес женился. Фото misionesonline.net

Футболист Карлос Тевес женился на женщине, которая подарила ему трех детей

22 Декабря, 21:09

Нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес и Ванесса Мансилья сыграли свадьбу

Футбол

Карлос Тевес. Фото AFP

Китайский клуб готовит Тевесу контракт на 40 миллионов евро в год

6 Декабря, 11:21

Сейчас аргентинский футболист выступает на родине за "Бока Хуниорс"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.