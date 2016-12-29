Дом футболиста Тевеса обокрали, пока он праздновал собственную свадьбу

Спортсмен не стал подавать заявление в полицию

Дом аргентинского футболиста Карлоса Тевеса обокрали в воскресенье, пока 32-летний форвард женился на своей возлюбленной – Ванессе Мансилье, сообщает Mirror.

Тевес не заявлял об ограблении, полиция узнала об этом только тогда, когда увидела толпу журналистов у дома, который спортсмен и его семья снимают, пока его собственный, находящийся по соседству, ремонтируют.

Аргентинец оформил отношения с женщиной, с которой воспитывает троих детей. Свадебные торжества продолжались четыре дня.

Экс-игрок "МЮ", "МанСити" и "Ювентуса" выступал на родине за "Бока Хуниорс". В ближайшие дни он должен перейти в китайский "Шанхай Шеньхуа".