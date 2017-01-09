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Доминика Цибулкова показала яркие фотографии своей свадьбы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/39_main.1483962364.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/39_tn.1483962364.jpg Мир Знаменитая словацкая теннисистка в одной из социальных сетей поделилась снимками со свадьбы, которая прошла полгода назад

Доминика Цибулкова показала яркие фотографии своей свадьбы (фото)

Сегодня, 14:20

Знаменитая словацкая теннисистка в одной из социальных сетей поделилась снимками со свадьбы, которая прошла полгода назад

Доминика Цибулкова вышла замуж летом 2016 года. Фото Instagram
Доминика Цибулкова вышла замуж летом 2016 года. Фото Instagram

Летом 2016 года словацкая теннисистка Доминика Цибулкова и ее давний бойфренд Михал Навара сыграли свадьбу в столице Словакии. Сегодня исполнилось ровно полгода с церемонии и спортсменка решила вспомнить яркие моменты, выложив порцию фотографий и видео в Instagram.

Напомним, что в 2016 году Доминика Цибулкова выиграла больше всех титулов – четыре. Призовые словацкой теннисистки составили $3 940 433.

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теннисистка, Доминика Цибулкова

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Источник:

Сегодня|Спорт

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