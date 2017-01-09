Доминика Цибулкова показала яркие фотографии своей свадьбы (фото)

Знаменитая словацкая теннисистка в одной из социальных сетей поделилась снимками со свадьбы, которая прошла полгода назад

Летом 2016 года словацкая теннисистка Доминика Цибулкова и ее давний бойфренд Михал Навара сыграли свадьбу в столице Словакии. Сегодня исполнилось ровно полгода с церемонии и спортсменка решила вспомнить яркие моменты, выложив порцию фотографий и видео в Instagram.

Напомним, что в 2016 году Доминика Цибулкова выиграла больше всех титулов – четыре. Призовые словацкой теннисистки составили $3 940 433.