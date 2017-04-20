Дональд и Иванка Трамп позвонят на МКС

Сегодня, 02:03

Американский президент побеседует с экипажем МКС

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 24 апреля, по видеосвязи побеседует с американскими астронавтами на борту Международной космической станции. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"24 апреля президент побеседует по видеоконференции с командиром Международной космической станции Пегги Уитсон и астронавтом Джеком Фишером", – сказал он. 

Трамп намерен поздравить Уитсон с рекордом продолжительности пребывания на МКС американского астронавта, который она установит в понедельник.

Ожидается, что беседа продлится 20 минут и будет транслироваться NASA в прямом эфире. Трамп будет вести разговор из своего кабинета в Белом доме вместе со своей дочерью Иванкой.
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Корреспондент

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