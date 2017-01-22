Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США (видео)

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в американской столице на фоне масштабных протестов. На улицы крупнейших городов вышло более миллиона человек с призывом уважать права и свободы граждан.

Мир тем временем пытается понять, чего ждать от нового главы Белого дома. В ходе инаугурации Трамп пообещал новые подходы как во внешней, так и во внутренней политике. Что это значит для Украины?

В своей первой речи Глава Белого дома обращался преимущественно к гражданам США. О международной политике говорил мало. Но главный посыл озвучил – Америка должна заботится о своих интересах, а не о других странах.

Ни Россию, ни ее агрессию против Украины Трамп не упомянул. Как и санкции. В новой администрации, похоже нет единства по этому вопросу. Если будущий глава государственного департамента Рекс Тиллерсон, назвал Россию угрозой, то сам президент США склонен пересмотреть политику своего предшественника Барака Обамы. Поддержит ли Дональд Трамп санкции против России – важно еще и потому что в этом вопросе на Вашингтон ориентируются страны Евросоюза

Конгресс и Сенат США двумя палатами выступают также за выделении Украине летального оружия. Шаг на который так и не пошел президент Обама. Впрочем за три года с начала конфликта в Украине его администрация выделила Киеву миллиард триста миллионов долларов военной помощи. Продолжение сотрудничества – главная тема украинско-американских переговоров. Первый разговор Петра Порошенко с Дональдом Трампом состоялся в ноябре, буквально чрез неделю после президентских выборов. А уже в 20-х числах февраля украинский Президент планирует прибыть в США с визитом

Впрочем быстрых решений от американской администрации, не ждут. Поскольку даже борьба с исламским государством для Дональда Трампа отходит на второй план. На первом – решение внутренних проблем. Иначе рейтинг поддержки нового главы белого дома – а сейчас это 40 процентов – поднять будет тяжело.

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