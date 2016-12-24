Дональд Трамп процитировал Путина в своем Twitter

Миллиардеру понравилось, что российские президент сказал о Клинтон и "демократах"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержал слова лидера России Владимира Путина о том, что Демократическая партия и Хиллари Клинтон "ищут виновных" вместо того, чтобы достойно принять поражение в президентских выборах.

"Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!" − написал Трамп в Twitter.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2016 г.

Напомним, 23 декабря Путин сказал, что действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам на поиске виновников на стороне.

"Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно", − сказал российский президент.

Кроме того Путин заявил, что Россия не виновата в войне на Донбассе и других трагедиях, которые произошли в Украине за последние три года.