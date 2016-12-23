Допинг Поветкина разбил сердце Дону Кингу

Срыв поединка за титул временного чемпиона WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы россиянина очень печалит, заявил промоутер канадца Дон Кинг, также отметивший, что его сердце из-за этого разбито.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был встретиться со Стиверном, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге бой был отменен, Стиверн покинул Россию, а Поветкин боксировал против француза Йоанна Дюопа во встрече, не имевшей официального статуса.

"Мы очень опечалены случившимся. Мое сердце разбито. Я так разочарован! Мы так серьезно готовились, много работали над организацией этого поединка, уладили все детали, подписали контракт, бой был санкционирован WBC. А Поветкин совершил это (попался на допинге) дважды подряд, тем самым скомпрометировав (промоутерскую компанию) "Мир бокса", WBC и свой менеджмент. Потому что они, в частности (промоутер Андрей) Рябинский, несут ответственность за действия Поветкина", – заявил Кинг по телефону.

В мае бой Поветкина с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером не состоялся из-за положительной пробы россиянина на мельдоний, однако впоследствии он был полностью оправдан. "Это позор, он сорвал два подряд боя за титул в супертяжелом весе. Это привлечение к ответственности дважды за одно и то же преступление. Ему дали второй шанс, и он снова провалился. Он нарушил соглашение. Эта ситуация опозорила его команду, его менеджмент и Рябинского, который несет за него ответственность", – добавил собеседник агентства.

Ранее Рябинский судился с Кингом по делу о нарушении условий контракта на проведение поединка россиянина Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, когда проба панамца дала положительный результат. Российский промоутер одержал победу и отсудил 1,6 млн долларов у американского коллеги.

"Я уже нес нелегкую ответственность за моего боксера, попавшегося на допинге. А теперь бог ему эту ситуацию вернул", – заявил Кинг.