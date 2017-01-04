Допинг-пробу "Б" Поветкина вскроют 5 января

Вскрытие допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина запланировано на 5 января и пройдет в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщается в пресс-релизе Всемирного боксерского совета (WBC).

"WBC продолжает расследование всех обстоятельств дела Поветкина. Организация выступит с заключением после завершения расследования и получения результатов вскрытия пробы Б", – сказано в релизе.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально Поветкин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась чистой.