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Допинг-пробу "Б" Поветкина вскроют 5 января http://www.segodnya.ua/img/article/7854/88_main.1483523065.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/88_tn.1483523065.jpg Мир WBC продолжает расследование всех обстоятельств допингового дела "Русского Витязя"

Допинг-пробу "Б" Поветкина вскроют 5 января

Сегодня, 12:20

WBC продолжает расследование всех обстоятельств допингового дела "Русского Витязя"

Александр Поветкин и промоутер Андрей Рябинский. Фото vsenabox.ru
Александр Поветкин и промоутер Андрей Рябинский. Фото vsenabox.ru

Вскрытие допинг-пробы "Б" российского боксера Александра Поветкина запланировано на 5 января и пройдет в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщается в пресс-релизе Всемирного боксерского совета (WBC).

"WBC продолжает расследование всех обстоятельств дела Поветкина. Организация выступит с заключением после завершения расследования и получения результатов вскрытия пробы Б", – сказано в релизе.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально Поветкин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась чистой.
допинг, WBC, Александр Поветкин, Андрей Рябинский

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Источник:

РСпорт

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