Драка супругов сорвала вылет самолета
Словесная перепалка между мужчиной и женщиной началась еще в очереди на посадку
На взлетно-посадочной полосе одного из китайских аэропортов вспыхнула драка между мужем и женой. Супруги-дебоширы полчаса не давали взлететь лайнеру.
Словесная перепалка между супругами, которые находятся в процессе развода, началась еще в очереди на посадку. Постепенно ссора переросла в драку. Мужчина повалил жену и начал махать кулаками перед ее лицом, передает URA.RU.
Участники конфликта были задержаны, самолет отправился по маршруту без них.
Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Delta Air Lines, который следовал рейсом из Лос-Анджелеса в Миннеаполис, стюардессы устроили дебош.
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