Драка супругов сорвала вылет самолета

Словесная перепалка между мужчиной и женщиной началась еще в очереди на посадку

На взлетно-посадочной полосе одного из китайских аэропортов вспыхнула драка между мужем и женой. Супруги-дебоширы полчаса не давали взлететь лайнеру.

Словесная перепалка между супругами, которые находятся в процессе развода, началась еще в очереди на посадку. Постепенно ссора переросла в драку. Мужчина повалил жену и начал махать кулаками перед ее лицом, передает URA.RU.

Участники конфликта были задержаны, самолет отправился по маршруту без них.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Delta Air Lines, который следовал рейсом из Лос-Анджелеса в Миннеаполис, стюардессы устроили дебош.