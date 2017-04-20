Драка супругов сорвала вылет самолета

Сегодня, 18:21

Словесная перепалка  между мужчиной и женщиной началась еще в очереди на посадку


На взлетно-посадочной полосе одного из китайских аэропортов вспыхнула драка между мужем и женой. Супруги-дебоширы полчаса не давали взлететь лайнеру.

Словесная перепалка между супругами, которые находятся в процессе развода, началась еще в очереди на посадку. Постепенно ссора переросла в драку. Мужчина повалил жену и начал махать кулаками перед ее лицом, передает URA.RU.

Участники конфликта были задержаны, самолет отправился по маршруту без них.

Ранее сообщалось, что в самолете авиакомпании Delta Air Lines, который следовал рейсом из Лос-Анджелеса в Миннеаполис, стюардессы устроили дебош.
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