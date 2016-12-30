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Дрис Мертенс стал лучшим футболистом Бельгии http://www.segodnya.ua/img/article/7848/44_main.1483125334.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/44_tn.1483125334.jpg Мир За форварда проголосовали более 12 тысяч болельщиков

Дрис Мертенс стал лучшим футболистом Бельгии

Сегодня, 21:12

За форварда проголосовали более 12 тысяч болельщиков

Дрис Мертенс. Фото Twitter
Дрис Мертенс. Фото Twitter

Королевская бельгийская футбольная ассоциация назвала нападающего итальянского "Наполи" Дриса Мертенса лучшим футболистом страны в 2016 году.

29-летний форвард набрал 12 213 голосов болельщиков. Второе место досталось игроку "Челси" Эдену Азару (7856 голосов), а тройку замкнул Раджа Наингголан из "Ромы" (2562).
футбол, Наполи

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