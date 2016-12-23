Друзья Неймара обыграли команду Робиньо в матче памяти "Шапекоэнсе"
Благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро
В Сан-Паулу состоялся благотворительный товарищеский матч в честь погибших футболистов "Шапекоэнсе".
В товарищеской встрече приняли участие такие звезды бразильского футбола, как Неймар, Робиньо, Кака, Жулио Баптиста, а также пилот Формулы-1 Фелипе Масса.
Друзья Неймара, который отметился покером, выиграли у друзей Робиньо – 13:9.
Отметим, что благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро.
Вы сейчас просматриваете новость "Друзья Неймара обыграли команду Робиньо в матче памяти "Шапекоэнсе"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии