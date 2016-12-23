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Друзья Неймара обыграли команду Робиньо в матче памяти "Шапекоэнсе" http://www.segodnya.ua/img/article/7824/33_main.1482492445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/33_tn.1482492445.jpg Мир Благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро

Друзья Неймара обыграли команду Робиньо в матче памяти "Шапекоэнсе"

Сегодня, 13:23

Благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро

Матч прошел в Сан-Паулу. Фото AFP
Матч прошел в Сан-Паулу. Фото AFP

В Сан-Паулу состоялся благотворительный товарищеский матч в честь погибших футболистов "Шапекоэнсе".

В товарищеской встрече приняли участие такие звезды бразильского футбола, как Неймар, Робиньо, Кака, Жулио Баптиста, а также пилот Формулы-1 Фелипе Масса.

Друзья Неймара, который отметился покером, выиграли у друзей Робиньо – 13:9.

Отметим, что благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро.
благотворительность, футбол, Неймар, Шапекоэнсе

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Источник:

MatchDay

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