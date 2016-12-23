Друзья Неймара обыграли команду Робиньо в матче памяти "Шапекоэнсе"

Благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро

В Сан-Паулу состоялся благотворительный товарищеский матч в честь погибших футболистов "Шапекоэнсе".

В товарищеской встрече приняли участие такие звезды бразильского футбола, как Неймар, Робиньо, Кака, Жулио Баптиста, а также пилот Формулы-1 Фелипе Масса.

Друзья Неймара, который отметился покером, выиграли у друзей Робиньо – 13:9.

Отметим, что благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро.