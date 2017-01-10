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Двойной теракт в Кабуле убил 27 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7869/48_main.1484058600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/48_tn.1484058600.jpg Мир Мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента

Двойной теракт в Кабуле убил 27 человек

Сегодня, 16:27

Мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента

Фото: AFP
Фото: AFP

Двойной теракт совершен в районе Дарул-Аман на юго-западе Кабула. Первый взрыв прогремел недалеко от здания бывшего управления безопасности, второй – рядом с телестудией парламента Афганистана. В этом же районе находится посольство России.

По предварительным данным, мишенью атаки стали сотрудники афганского парламента: при взрыве погиб глава местной полиции.

Погибли 27 человек, еще 70 пострадали.

Ответственность за двойной теракт взяли на себя боевики движения "Талибан".

Ранее сообщалось, что в Кабуле во время акции протеста был совершен теракт. Погибли более 60 человек.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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