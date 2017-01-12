Двукратная олимпийская чемпионка заговорила о наказании для россиян за допинг

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер заявила, что Союз биатлонистов России (СБР) должен быть наказан, если подозрения из доклада Ричарда Макларена подтвердятся.

"Если подозрения подтвердятся, то россиян следует наказать.

Я надеюсь, что международный союз биатлонистов (IBU) против допинга, поэтому должен быть последовательным в своих действиях.

Я задумываюсь над тем, что может случиться, если спортсмен принимал что-то в той или иной гонке. Это просто неправильно, если сейчас соревнуются биатлонисты, причастные к манипуляциям", – сказала Нойнер.