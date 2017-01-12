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Двукратная олимпийская чемпионка заговорила о наказании для россиян за допинг http://www.segodnya.ua/img/article/7878/21_main.1484254812.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/21_tn.1484254812.jpg Мир Магдалена Нойнер считает, что россиян следует наказать, если подозрения подтвердятся

Двукратная олимпийская чемпионка заговорила о наказании для россиян за допинг

Сегодня, 23:00

Магдалена Нойнер считает, что россиян следует наказать, если подозрения подтвердятся

Фото AFP
Фото AFP

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер заявила, что Союз биатлонистов России (СБР) должен быть наказан, если подозрения из доклада Ричарда Макларена подтвердятся.

"Если подозрения подтвердятся, то россиян следует наказать.

Я надеюсь, что международный союз биатлонистов (IBU) против допинга, поэтому должен быть последовательным в своих действиях.

Я задумываюсь над тем, что может случиться, если спортсмен принимал что-то в той или иной гонке. Это просто неправильно, если сейчас соревнуются биатлонисты, причастные к манипуляциям", – сказала Нойнер.
биатлон, допинг, Магдалена Нойнер

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