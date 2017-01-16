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Двукратный олимпийский чемпион объявлен в розыск за изнасилование несовершеннолетних http://www.segodnya.ua/img/article/7888/15_main.1484594664.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/15_tn.1484594664.jpg Мир На чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера выдан ордер на арест

Двукратный олимпийский чемпион объявлен в розыск за изнасилование несовершеннолетних

Сегодня, 21:21

На чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера выдан ордер на арест

Петер Зайзенбахер. Фото Manfred Werner / Tsui, GFDL
Петер Зайзенбахер. Фото Manfred Werner / Tsui, GFDL

Уголовный суд Вены выдал ордер на арест двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера. 56-летний спортсмен обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек в период с конца 1990-х по начало 2000-х.

Первой жертве на момент первого изнасилования было 11 лет, второй – 13. По словам представителей суда, Зайзенбахер объявлен в розыск по всему миру.

Зайзенбахер становился золотым призером Олимпийских игр в 1984 и 1988 годах. С 2010 по 2012 год он занимал пост главного тренера сборной Грузии, а с 2012 по 2014 год возглавлял команду Азербайджана.
педофил, дзюдо

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СЭ

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