Двукратный победитель "Дакара" принял решение сняться с ралли-рейда

Двукратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия был вынужден сняться с ралли-рейда 2017 года после серьезной аварии, произошедшей на третьем этапе гонки.

Победитель "Дакара" 2011 и 2015 годов после попадания в яму на третьем этапе ралли-рейда потерял колесо. Отставание катарского гонщика от лидирующего в зачете внедорожников Себастьена Леба было 2 часа 14 минут 58 секунд.

"Это была ошибка. Нас постигла неудача, но это гонка, таков "Дакар". Мы проделали действительно хорошую работу, лидировали. Следующий год ожидания будет очень долгим", – заявил Аль-Аттия.

Изначально планировалось, что катарский пилот продолжит участие в "Дакаре"-2017, но в четверг было объявлено, что ущерб, нанесенный автомобилю, не позволяет этого сделать.