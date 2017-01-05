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Двукратный победитель "Дакара" принял решение сняться с ралли-рейда http://www.segodnya.ua/img/article/7858/79_main.1483649940.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/79_tn.1483649940.jpg Мир Нассер Аль-Аттия попал в яму на третьем этапе гонки

Двукратный победитель "Дакара" принял решение сняться с ралли-рейда

Сегодня, 22:54

Нассер Аль-Аттия попал в яму на третьем этапе гонки

Нассер Аль-Аттия во время гонки. Фото AFP
Нассер Аль-Аттия во время гонки. Фото AFP

Двукратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия был вынужден сняться с ралли-рейда 2017 года после серьезной аварии, произошедшей на третьем этапе гонки.

Победитель "Дакара" 2011 и 2015 годов после попадания в яму на третьем этапе ралли-рейда потерял колесо. Отставание катарского гонщика от лидирующего в зачете внедорожников Себастьена Леба было 2 часа 14 минут 58 секунд.

"Это была ошибка. Нас постигла неудача, но это гонка, таков "Дакар". Мы проделали действительно хорошую работу, лидировали. Следующий год ожидания будет очень долгим", – заявил Аль-Аттия.

Изначально планировалось, что катарский пилот продолжит участие в "Дакаре"-2017, но в четверг было объявлено, что ущерб, нанесенный автомобилю, не позволяет этого сделать.
ралли Дакар

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Источник:

Р-спорт

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