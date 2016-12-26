Джейми Варди перед началом матча с "Эвертоном" надел маску с изображением самого себя

Клуб выразили свое несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать футболиста на три матча

Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил присоединиться к акции протеста болельщиков команды, которые перед началом матча с "Эвертоном" в 18-м туре АПЛ надели маски с изображением 29-летнего футболиста. Таким способом поклонники "лис" выразили свое несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать Варди на три тура.

Перед началом встречи с "Эвертоном" Варди, расположившийся на трибуне вместе с другими футболистами "Лестера", не попавшими в заявку, надел маску со своим изображением.