Джейми Варди перед началом матча с "Эвертоном" надел маску с изображением самого себя
Клуб выразили свое несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать футболиста на три матча
Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил присоединиться к акции протеста болельщиков команды, которые перед началом матча с "Эвертоном" в 18-м туре АПЛ надели маски с изображением 29-летнего футболиста. Таким способом поклонники "лис" выразили свое несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать Варди на три тура.
Перед началом встречи с "Эвертоном" Варди, расположившийся на трибуне вместе с другими футболистами "Лестера", не попавшими в заявку, надел маску со своим изображением.
A simple pleasure in life – Jamie Vardy wearing a Jamie Vardy mask. pic.twitter.com/WZ1y4J8xGm— Paddy Power (@paddypower) 26 декабря 2016 г.
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