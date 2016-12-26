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Джейми Варди перед началом матча с "Эвертоном" надел маску с изображением самого себя http://www.segodnya.ua/img/article/7832/83_main.1482769336.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/83_tn.1482769336.jpg Мир Клуб выразили свое несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать футболиста на три матча

Джейми Варди перед началом матча с "Эвертоном" надел маску с изображением самого себя

Сегодня, 18:18

Клуб выразили свое несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать футболиста на три матча

Фаны поддержали Варди. Фото AFP
Фаны поддержали Варди. Фото AFP

Нападающий "Лестера" Джейми Варди решил присоединиться к акции протеста болельщиков команды, которые перед началом матча с "Эвертоном" в 18-м туре АПЛ надели маски с изображением 29-летнего футболиста. Таким способом поклонники "лис" выразили свое несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать Варди на три тура.

Перед началом встречи с "Эвертоном" Варди, расположившийся на трибуне вместе с другими футболистами "Лестера", не попавшими в заявку, надел маску со своим изображением.
футбол, чемпионат Англии, Лестер, Джейми Варди

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Источник:

Championat.ru

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