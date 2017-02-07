Джо Байден стал профессором университета

Сегодня, 21:25

Несмотря на должность профессора, Байден не будет преподавать в университете.

Джо Байден, фото Sharij.net
Джо Байден, фото Sharij.net

Бывший вице-президент США Джо Байден вступил в должность профессора в американском Университете штата Пенсильвания, сообщает во вторник американское издание "Хилл".

Пресс-секретарь чиновника отметила, что, несмотря на должность профессора, Байден не будет преподавать в университете.

Представители этого образовательного учреждения объявили, что бывший вице-президент возглавит "Центр дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден", работа которого сфокусируется на дипломатии, внешней политике и государственной безопасности.

Помимо должности профессора в Университете штата Пенсильвания, Байден займет позицию в управлении "Института Байдена", основанного недавно в Делавэрском университете в американском штате Делавэр.

Работа этого института будет направлена на решение проблем внутренней политики, экономики, окружающей среды, гражданских прав и уголовного правосудия.
работа, США, Байден, должность, решение, учреждения, представители, должности, пенсильвания, Джо Байден

Вы сейчас просматриваете новость "Джо Байден стал профессором университета". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Вице-президент США Джо Байден был у нас частым гостем за 8 лет правления Обамы. Фото AFP

Украина прощается с эпохой Обамы

20 Января, 07:45

Итоги недели: визит Байдена, форум в Давосе, новые требования МВФ и тайное письмо Януковича

Мир

Песков. Фото: Spb.riss

У Путина ответили на обвинения Байдена

19 Января, 12:45

Песков утверждает, что Россия никогда никого не запугивала и никогда не занималась интервенцией в чужую страну

Политика

Джо Байден. Фото: AFP

Байден в Давосе призвал поддерживать Украину в борьбе с РФ

18 Января, 16:14

Американский политик обратился к мировым лидерам помочь Украине в ее европейских стремлениях, которым мешает Россия

Мир

Джо Байден. Фото: AFP

Байден в Давосе обвинил Россию в намерении разрушить мировой порядок

18 Января, 14:41

Байден также указал на важность НАТО в связи с действиями России

Сергей Корсунский

Визит Байдена в Киев: спасибо и до встречи!

17 Января, 12:47

Власть

Джо Байден и Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

В Кабмине объяснили, зачем Байден прилетал в Украину

17 Января, 10:09

Вице-президент США ставил некую точку в этом периоде украинско-американских отношений

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования