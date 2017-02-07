Джо Байден стал профессором университета
Несмотря на должность профессора, Байден не будет преподавать в университете.
Бывший вице-президент США Джо Байден вступил в должность профессора в американском Университете штата Пенсильвания, сообщает во вторник американское издание "Хилл".
Пресс-секретарь чиновника отметила, что, несмотря на должность профессора, Байден не будет преподавать в университете.
Представители этого образовательного учреждения объявили, что бывший вице-президент возглавит "Центр дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден", работа которого сфокусируется на дипломатии, внешней политике и государственной безопасности.
Помимо должности профессора в Университете штата Пенсильвания, Байден займет позицию в управлении "Института Байдена", основанного недавно в Делавэрском университете в американском штате Делавэр.
Работа этого института будет направлена на решение проблем внутренней политики, экономики, окружающей среды, гражданских прав и уголовного правосудия.
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