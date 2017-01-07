Джокович обыграл первую ракетку мира в финале турнира в Дохе (фото)
Новак Джокович обыграл Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе
Серб Новак Джокович обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Джокович, посеянный под вторым номером, победил в трех сетах – 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался почти три часа.
Счет личных встреч между Джоковичем и Марреем, который в конце прошлого года сместил серба с первой строчки рейтинга АТР, стал 25-11 в пользу победителя турнира в Дохе.
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