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Джокович обыграл первую ракетку мира в финале турнира в Дохе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/37_main.1483813806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/37_tn.1483813806.jpg Мир Новак Джокович обыграл Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе

Джокович обыграл первую ракетку мира в финале турнира в Дохе (фото)

Сегодня, 20:30

Новак Джокович обыграл Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе

  • Новак Джокович. Фото AFP
  • Новак Джокович. Фото AFP
  • Энди Маррей. Фото AFP
  • Энди Маррей. Фото AFP
  • Новак Джокович. Фото AFP
  • Новак Джокович. Фото AFP
  • Новак Джокович. Фото AFP
  • Новак Джокович. Фото AFP

Серб Новак Джокович обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Джокович, посеянный под вторым номером, победил в трех сетах – 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался почти три часа.

Счет личных встреч между Джоковичем и Марреем, который в конце прошлого года сместил серба с первой строчки рейтинга АТР, стал 25-11 в пользу победителя турнира в Дохе.
теннисист, Новак Джокович, Энди Маррей

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Источник:

AFP

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